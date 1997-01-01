Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"

Информация

Описание: Группа раннего физического развития «Мама + Малыш». Программа позволяет держать себя в форме, мышцы в тонусе, улучшить контакт и взаимопонимание с ребенком. Развивает и укрепляет мышечную и костно-суставную систему малыша.

Польза от регулярных тренировок:

укрепление иммунитета и мышечного корсета,

развитие гибкости, растяжки, формирование правильной осанки,

улучшение координации движений детей,

профилактика сколиоза и плоскостопия.

Возраст детей: 2-3 года.

Расписание занятий: Вторник, четверг, 11.00.

Стоимость: 2300 руб. в месяц.

Продолжительность: 45 минут.

Количество в группе: до 16 человек.

Преподаватель: Фаизова Анна Александровна - Тренер. Мастер спорта по художественной гимнастике. Победительница и призер международных и всеукраинских турниров по художественной гимнастике.

Чемпионка Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Артистка балета «Киев Модерн-Балет».

Участница телевизионного проекта «Танцуют Все -6».

Опыт работы:

тренер по художественной гимнастике в СДЮШОР (школа Дерюгиных);

тренер в студии олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Екатерины Серебрянской «Студия Серебрянских».

Форма одежды: Спортивная форма, чешки.