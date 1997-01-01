Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"

        Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"

        Развитие детей Физическое развитие
        Рейтинг: 1.4
        Цена: 2300 - 2300
        Возраст: 2 - 3 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Семеновская, 3
        • +7 (423) 267-37-97
        Информация

        Описание: Группа раннего физического развития «Мама + Малыш». Программа позволяет держать себя в форме, мышцы в тонусе, улучшить контакт и взаимопонимание с ребенком. Развивает и укрепляет мышечную и костно-суставную систему малыша. 

        Польза от регулярных тренировок:

        • укрепление иммунитета и мышечного корсета,
        • развитие гибкости, растяжки, формирование правильной осанки,
        • улучшение координации движений детей,
        • профилактика сколиоза и плоскостопия.

        Возраст детей: 2-3 года.

        Расписание занятий: Вторник, четверг, 11.00.
        Стоимость: 2300 руб. в месяц.
        Продолжительность: 45 минут.
        Количество в группе: до 16 человек.
        Преподаватель: Фаизова Анна Александровна - Тренер. Мастер спорта по художественной гимнастике. Победительница и призер международных и всеукраинских турниров по художественной гимнастике.
        Чемпионка Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
        Артистка балета «Киев Модерн-Балет».
        Участница телевизионного проекта «Танцуют Все -6».

        Опыт работы:

        • тренер по художественной гимнастике в СДЮШОР (школа Дерюгиных);
        • тренер в студии олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Екатерины Серебрянской «Студия Серебрянских».

        Форма одежды: Спортивная форма, чешки.

          Загрузка комментариев...