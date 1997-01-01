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Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"
Адреса
- +7 (423) 267-37-97
Информация
Описание: Группа раннего физического развития «Мама + Малыш». Программа позволяет держать себя в форме, мышцы в тонусе, улучшить контакт и взаимопонимание с ребенком. Развивает и укрепляет мышечную и костно-суставную систему малыша.
Польза от регулярных тренировок:
- укрепление иммунитета и мышечного корсета,
- развитие гибкости, растяжки, формирование правильной осанки,
- улучшение координации движений детей,
- профилактика сколиоза и плоскостопия.
Возраст детей: 2-3 года.
Расписание занятий: Вторник, четверг, 11.00.
Стоимость: 2300 руб. в месяц.
Продолжительность: 45 минут.
Количество в группе: до 16 человек.
Преподаватель: Фаизова Анна Александровна - Тренер. Мастер спорта по художественной гимнастике. Победительница и призер международных и всеукраинских турниров по художественной гимнастике.
Чемпионка Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
Артистка балета «Киев Модерн-Балет».
Участница телевизионного проекта «Танцуют Все -6».
Опыт работы:
- тренер по художественной гимнастике в СДЮШОР (школа Дерюгиных);
- тренер в студии олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Екатерины Серебрянской «Студия Серебрянских».
Форма одежды: Спортивная форма, чешки.
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