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Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"
Адреса
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация
Описание: фундамент гармонично развитого тела закладывается именно в детские годы, поэтому чем раньше ребенок начнет заниматься физическими упражнениями, тем лучше. Благодаря занятиям и правильно подобранным упражнениям развитие происходит гармонично. У ребенка формируется сила, улучшается координация движений, гибкость, выносливость.
Занятия по общей физической подготовке помогают подготовить ребенка для дальнейшего занятия танцами или боевыми искусствами, служат хорошей физиеской базой для развития.
Стоимость:
- 8 занятий - 2700 рублей в месяц;
- 12 занятий - 3200 рублей в месяц.
- разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 3 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 7 до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Кашицина Анастасия - имеет опыт преподавания более 3 лет.
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