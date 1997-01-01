Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"

Информация

Описание: фундамент гармонично развитого тела закладывается именно в детские годы, поэтому чем раньше ребенок начнет заниматься физическими упражнениями, тем лучше. Благодаря занятиям и правильно подобранным упражнениям развитие происходит гармонично. У ребенка формируется сила, улучшается координация движений, гибкость, выносливость.

Занятия по общей физической подготовке помогают подготовить ребенка для дальнейшего занятия танцами или боевыми искусствами, служат хорошей физиеской базой для развития.

Стоимость:

8 занятий - 2700 рублей в месяц;

12 занятий - 3200 рублей в месяц.

разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 3 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 7 до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Кашицина Анастасия - имеет опыт преподавания более 3 лет.

