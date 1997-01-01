Группа Выходного дня в Полиглотики

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Мини-сад по будням или по выходным на выбор – это 3х часовые увлекательные занятия. Дети делают зарядку, играют, общаются, поют, танцуют, мастерят поделки и все это на английском языке. Родители в это время могут спокойно заниматься своими делами.

На занятиях дети:

Погружаются в языковую атмосферу;

Учатся правильному произношению;

Изучают английские слова и фразы в игровой форме;

Тренируют мелкую моторику, творческое мышление и память;

Весело и с удовольствием проводят время;

Получают навыки общения в группе;

Завтракают на первой переменке (сок, печенье, фрукты).

Возраст: 3-6 лет.

Продолжительность занятия: 3 часа (с 10.00 до 13.00).

Частота занятий: 3 раза в неделю по будням, 2 или 1 раз в неделю на выходных.

Кол-во детей в группе: 3-6 человек.

Стоимость: 5000 руб. в месяц (4 занятия), 15000 руб. в месяц (12 занятий).

Пробное занятие: 1250 руб.