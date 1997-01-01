Группа выходного дня в студии "Шкода"

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Описание: танцевальные занятия проводятся с элементами игры, в основе которой лежит сказочный сюжет. Занятия включают разминку, общую физическую подготовку, направленную на укрепление всех групп мышц, а также упражнения на ритмику и координацию.

В программу обучения входит партерная гимнастика, элементарная акробатика. На занятиях дети выполняют задания на развитие воображения и творческую импровизацию. Эти задания помогают им в постановке танцевальных номеров для выступлений.

Впоследствии возможен переход в основную группу для занятий 3 раза в неделю.

Занятия проходят на базе детского центра "Чайка".

Стоимость: 2200 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.

Возраст: от 3 до 6 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раза в неделю (в субботу).

Количество человек в группе: до 10 человек.

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