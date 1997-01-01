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        Айкидо в группе выходного дня во Всестилевой Федерации Айкидо

        Айкидо в группе выходного дня во Всестилевой Федерации Айкидо

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.9
        Цена: До 2500
        Возраст: 5 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2а
        • +7 (924) 242-42-45
        Информация

        Описание: занятия айкидо обеспечивают спортивное развитие ребенка. В процессе обучения делается акцент не только на изучение техник айкидо, но и на физическое, и психологическое совершенствование ребенка, даются рекомендации родителям для работы дома, выполнение которых будет давать более высокий результат.

        Занятия  проходят на базе Всестилевой Федерации Айкидо Приморского края. По результатам обучения периодически проводится аттестация учеников с присвоением поясов.

        Группы выходного дня созданы специально для удобства, чтобы родители могли приводить ребенка на занятия в свободное от работы время.

        Возраст учеников: от 5 до 16 лет.

        Стоимость занятий: 2500 рублей в месяц.

        Продолжительность: 1 час 30 минут (есть дополнительные тренировки).

        Частота занятий: 2 раза в неделю (суббота, воскресенье).

        Количество человек в группе: от 15 до 20 человек (распределены по возрасту и мастерству).

        Форма одежды: дети занимаются в доги — специальной восточной одежде для тренировок. Доги приобретаются самостоятельно.

        Преподаватели: Кандинский Александр Александрович

        3 дан айкидо (дан - ранг преподавателя по степени мастерства).

        Преподает айкидо с 2003 года.

        Имеет тренерскую квалификацию и инструкторскую лицензию Tendo World Aikido, выданную Кензи Симизу (мастер имеет 8 дан айкидо).

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