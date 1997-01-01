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Хип-хоп в студии "Adrenalin"
Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а
- +7 (914) 977-58-25
- +7 (924) 239-21-49
Информация
Описание: В программе: хореография, гимнастика, акробатика, растяжка, постановка танцев в стиле хип-хоп.
Возраст: от 7-ми до 14-ти лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Стоимость: 2100 руб. в месяц.
Преподаватели: Богатырева Кристина Сергеевна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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