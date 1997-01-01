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Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"
Адреса
- +7 (423) 272-31-93
- +7 (423) 224-07-22
Информация
Описание: Хип-хоп - одно из направленный танца, в котором гармонично сочетаются элементы различных стилей: брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Этот танец позволяет выразить свои внутренние переживания и эмоции, пропустить музыку через себя, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.
Хип-хоп развивает умение слушать музыку и чувство ритма. В отличие от других видов в хип-хопе нет заученных движений, поэтому дает возможность импровизировать: придумывать движения на ходу, которые гармонично сочетаются с музыкой. Занятия укрепляют мышцы, повышают выносливость организма и улучшают координацию движений. Улучшается пластика и осанка.
В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Расписание и частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: разовое занятие - 300 руб., 8 занятий - 2000 руб. в месяц., 12 занятий - 2200 руб. в месяц.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватель: Трифонова Екатерина - хореограф.
Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, кросовки.
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