Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"

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Описание: Хип-хоп - одно из направленный танца, в котором гармонично сочетаются элементы различных стилей: брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Этот танец позволяет выразить свои внутренние переживания и эмоции, пропустить музыку через себя, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.

Хип-хоп развивает умение слушать музыку и чувство ритма. В отличие от других видов в хип-хопе нет заученных движений, поэтому дает возможность импровизировать: придумывать движения на ходу, которые гармонично сочетаются с музыкой. Занятия укрепляют мышцы, повышают выносливость организма и улучшают координацию движений. Улучшается пластика и осанка.

В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.

Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.

Расписание и частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Стоимость: разовое занятие - 300 руб., 8 занятий - 2000 руб. в месяц., 12 занятий - 2200 руб. в месяц.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватель: Трифонова Екатерина - хореограф.

Форма: удобная форма одежды, не сковывающая движений, кросовки.