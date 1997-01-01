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Hip-Hop в Танцевальном центре "Da Wings"
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Описание: Hip-Hop относится к уличным танцам и включает в себя множество разных стилей. В Hip-Hop присутствует частичка брейк-данса и акробатики, электростайла и паппинга. Этот танец позволяет ребенку раскрыться и выразить свои внутренние переживания и эмоции, а также научиться импровизации, что позволит ему чувствовать себя свободно не только в танце, но и в жизни.
Hip-Hop помогает ребенку развить силу, выносливоть, гибкость и пластичность, а также координацию движений. За счет такого развития также улучшается и мыслительная активность мозга. Благодаря занятиям Hip-Hop у ребенка формируется чувство ритма, тренируется музыкальный слух.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
- абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
- разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 16 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 16 человек.
Форма: спортивная свободная одежда.
Преподаватели: Ситарская Юлия Вячеславовна.
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