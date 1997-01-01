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        Хоккей на Ледовой арене "Полюс"

        Хоккей на Ледовой арене "Полюс"

        Спортивные игры Физическое развитие
        Рейтинг: 5.9
        Цена: 4500 - 4500
        Возраст: 3 - 17 лет
        Отзывов: 3
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 26
        • +7 (423) 267-37-50
        Информация

        Объявляется набор детей в возрасте от 3-х лет в группы отделения хоккея «Спортивного клуба Полюс» г. Владивостока. Занятия проводятся на крытых ледовых аренах «Полюс» (ул. Овчинникова, 26-в) и «Тигр» (микрорайон «Змеинка», ул. 2-я Поселковая, 34). Обращаться по телефону: 22-15-198. Начало занятий - по мере комплектования групп.

        Описание: Занятия хоккеем способствуют развитию мускулатуры тела благодаря высоким нагрузкам, скоростным движениям, маневренности и элементам силовой борьбы, которые действуют на все группы мышц. 

        Помимо развития физических навыков и умений, совершенствуются и воспитываются следующие качества хоккеиста: у игроков формируется высокая дисциплинированность. Она организовывает распорядок дня, который входит в привычку, а значит, что спортсмен находится в постоянном тонусе. Также очень хорошо развивается мужественность и смелость, а также способность достигать поставленной цели.

        Любой хоккеист обладает мгновенной реакций и координацией движений, а также мыслей. Хоккеист «на отлично» может вовремя отреагировать на критическую ситуацию и соориентироваться для её быстрого решения. 

        На занятиях ребята тренируются на льду и в спортивном зале, таким образом развивается все тело.

        Возраст: От 3,5 до 17-ти лет.

        Расписание и частота занятий: частота и интенсивность занятий зависит от возраста детей. Подробное расписание всегда публикуют на сайте Ледовой арены "Полюс", а также оговаривается с тренером. 

        Продолжительность занятия: от 1 до 1,5 часов.

        Количество человек в группах: от 15 до 30 чел.

        Стоимость: 4500 руб. в месяц.

        Преподаватели: 

        Ерофеев Андрей Васильевич - тренер-преподаватель по хоккею с шайбой. Стаж работы с детьми более 12 лет. Образование: высшее - Хабаровская Академия Физической Культуры, год окончания 1992. Мастер спорта по хоккею, Чемпион России в составе ХК "Амур" г. Хабаровск (Высшая Лига).

        Шутов Андрей Павлович - тренер-преподаватель. Окончил Череповецкий государственный педагогический институт имени А.В. Луначарского по специальности «Физическая культура», присвоена квалификация учитель физической культуры, тренер по хоккею с шайбой.

        Александр Петрович Черепанов - тренер-преподаватель, в 2004-2010 гг. обучался в ВКГУ г.Усть-Каменогорск. Тренирует команды: "Полюс 2007" и "Полюс 2008" и группу Начальной подготовки.

        Команда «Полюс 2007» под руководством тренера Черепанова А.П. заняла 3 место на этапе Первенства Дальнего Востока и Забайкалья в г.Хабаровске.

        Владимир Сергеевич Оленченко - тренер-преподаватель. Окончил Барнаульский государственный университет (тренер-преподаватель), Сибирский государственный университет физической культуры (лицензия высшей школы тренеров). Воспитанник ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Имеет множество достижений и наград.

        Наталья Владимировна Яковчук - тренер-преподаватель. Мастер спорта международного класса республики Казахстан. С 1996 года играла за национальную сборную Казахстана, участвовала в чемпионатах Европы, мира и Азиатских играх. Была участницей Олимпийских игр в Солт Лейк Сити (США) в 2002 году. На многих международных турнирах по линии IIHF признавалась лучшим нападающим.

        Форма одежды: приобретается самостоятельно, хоккейная экипировка.

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