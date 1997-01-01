Хоккей в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: во время тренировок происходит работа над мышечной и опорно-двигательной системой. Ребенок, занимаясь хоккеем становится более выносливым и терпеливым, а также редко болеет простудой.

Занятия помогают развить у ребенка хорошую реакцию и координацию движений. А также такие качества, как:

• Закаленная воля;

• Целеустремленность;

• Самоорганизация;

• Ответственность;

• Дисциплинированность.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. К занятиям по хоккею допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Ерофеев Андрей Васильевич - тренер-преподаватель 2 категории.