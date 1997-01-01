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Хоккей в Спортивной школе "Русич"
Адреса
- +7 (423) 278-98-30 , директор
- +7 (743) 278-98-32 , завуч
- +7 (423) 278-97-22 , секретарь, тел./факс
Информация
Описание: во время тренировок происходит работа над мышечной и опорно-двигательной системой. Ребенок, занимаясь хоккеем становится более выносливым и терпеливым, а также редко болеет простудой.
Занятия помогают развить у ребенка хорошую реакцию и координацию движений. А также такие качества, как:
• Закаленная воля;
• Целеустремленность;
• Самоорганизация;
• Ответственность;
• Дисциплинированность.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. К занятиям по хоккею допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Ерофеев Андрей Васильевич - тренер-преподаватель 2 категории.
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