Хореография для детей в спортивном клубе Брат

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Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 1а
- +7 (964) 453-85-15
Информация
Описание: В программу входят: растяжка, гимнастика, ритмика, хореография, постановка танцев, игровые элементы.
Возраст: От 3-х до 6-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: от 1200 до 1500 руб. в месяц.
Преподаватели: Черных Юлия Васильевна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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