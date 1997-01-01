Хореография в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание: занятия помогут ребятам развить пластику, гибкость, координацию движений, помогут приобрести красивую осанку и элегантность движений. Кроме того, у ребят разовьется музыкальный слух, чувство ритма, а также творческие способности и любовь к искусству. Танцы научат детей терпению и умению добиваться поставленной цели.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 6 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 7-8 человек.