Хореография в Центре раннего развития "7 гномов"

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Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: занятия помогут ребятам развить пластику, гибкость, координацию движений, помогут приобрести красивую осанку и элегантность движений. Кроме того, у ребят разовьется музыкальный слух, чувство ритма, а также творческие способности и любовь к искусству. Танцы научат детей терпению и умению добиваться поставленной цели.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 6 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 7-8 человек.
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Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"От 7 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
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Современная хореография в Детской студии "Танцевальный улей"От 3 до 15 лет Частная
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Танцевальный микс в студии "Flash dance studio"От 3 до 16 лет Частная
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Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"От 12 до 16 лет От 1800 до 2200 руб Частная
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