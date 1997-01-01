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Современно-эстрадные танцы в Детском центре "Фристайл"
Адреса
- +7 (423) 292-48-84
Информация
Описание: В программе: растяжка, хореография, эстрадный танец. Участие в открытых уроках, отчетных концертах, внутренних мероприятиях.
Во время занятий у детей развивается гибкость тела, грациозность, дети учатся правильно воспринимать музыку и чувствовать ее ритм.
Дети приобретают правильную осанку, их физическое и общее развитие происходит быстрее. Развивается также внимание и концентрированность.
У ребят воспитываются такие качества личности, как целеустремленность, трудолюбие, взаимопомощь, дисциплинированность, общительность и коммуникабельность, уравновешенность характера, они становятся более организованы.
Возраст: с 5-ти до 16-ти лет: дети делятся на группы, младшую и старшую.
Расписание и частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста и выбранного абонемента.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: от 1500 до 1800 руб. в месяц. Оплата занятий производится до 10 числа текущего месяца. После произведения оплаты, за ребенком закрепляется место в группе на один месяц. Оплата занятий производится за календарный месяц. Оплата за январь следующего года производится до 15 января. В случае отмены занятий или пропуска занятий по причине болезни ребенка, осуществляется перерасчет оплаты занятий за следующий месяц, на основании предоставленной медицинской справки.
Преподаватель: Мамыкина Светлана Геннадьевна - хореограф.
Форма одежды: Сменная обувь и комфортная одежда:
Девочки: черный купальник с юбочкой (пришитая к купальнику), белые носочки, черные чешки или балетки, волосы аккуратно собраны.
Мальчики: футболка белая, черные шорты, носки белые, черные чешки.
Дополнительные расходы: существует ежегодный взнос 1000 рублей. Для удобства взнос может быть разбит на две части для оплаты раз в полгода.
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