Хореография в Фитнес-студии "Портал"

Информация

Описание: В программе: знакомство с основами классической и современной хореографией, растяжка и общефизическое развитие.

Возраст: от 3-х до 7-ми лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: до 2500 руб. в месяц.

Форма: приобретается самостоятельно.