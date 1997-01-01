Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Хореография в Фитнес-студии "Портал"
Цена: До 2500
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 13
- +7 (423) 292-07-87
Информация
Описание: В программе: знакомство с основами классической и современной хореографией, растяжка и общефизическое развитие.
Возраст: от 3-х до 7-ми лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: до 2500 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Locking в Танцевальной студии "D-motion"От 7 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"От 7 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Хореография в Студии "Mind and Body Dance" в ДКЖДОт 3 до 6 лет Частная
-
Каратэ в Академии боксаОт 6 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Современная хореография в Студии "Движение"От 4 до 18 лет Частная
-
Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
-
Классическая хореография в Школе "Русский балет"От 3 до 13 лет От 3500 до 4000 руб Частная
-
Хореографическая студия в клубе "Экзито"От 5 до 18 лет От 1700 до 2300 руб Частная
-
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
Загрузка комментариев...