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Хореография в "Mamas Center"
Адреса
- +7 (423) 275-44-75
Информация
Описание: на занятиях происходит первое знакомство ребенка с миром танца, освоение элементов классической хореографии. Детям даются упражнения, направленные на развитие гибкости, пластики движений, музыкальности, чувства ритма, умения двигаться под музыку, формирования осанки, укрепления мышц.
В программу входит игра на музыкальных инструментах, ритмопластика, совмещение основ хореографии и развивающих подвижных игр.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 1 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Форма: удобная одежда, сменная обувь.
Преподаватель: Наташа Татонова.
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