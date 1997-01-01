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Хореография в Образовательном центре "Afina Education"
Адреса
- +7 (423) 272-00-12
Информация
Описание: Хореография - это основа для дальнейшего занятия любыми видами танцев.
Занятия включают в себя различные танцевальные направления (от русско-народных до спортивных и бальных танцев), помогают детям развивать пластичность, чувство ритма, координацию движений, актерское мастерство, музыкальный слух.
Занятия танцами укрепляют осанку, воспитывают трудолюбие, развивают дисциплину.
Также в занятия хореографией входят развивающие и оздоровительные упражнения на растяжку, дыхание и укрепляющие мышцы упражнения.
Возраст: от 3-х до 6-ти лет.
Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по понедельникам и средам с 19:00 до 20:00.
Количество человек в группах: от 4 до 10.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: от 2500 руб. в месяц.
Преподаватель: Збираник Анжелика Петровна - педагог-хореограф, стаж преподавания 3 года.
Форма: эластичная одежда: девочкам предпочтительно гимнастический купальник с шортами, чешки; мальчикам - футболку и штаны, чешки.
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