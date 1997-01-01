Хореография в Образовательном центре "Afina Education"

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Описание: Хореография - это основа для дальнейшего занятия любыми видами танцев.

Занятия включают в себя различные танцевальные направления (от русско-народных до спортивных и бальных танцев), помогают детям развивать пластичность, чувство ритма, координацию движений, актерское мастерство, музыкальный слух.

Занятия танцами укрепляют осанку, воспитывают трудолюбие, развивают дисциплину.

Также в занятия хореографией входят развивающие и оздоровительные упражнения на растяжку, дыхание и укрепляющие мышцы упражнения.

Возраст: от 3-х до 6-ти лет.

Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по понедельникам и средам с 19:00 до 20:00.

Количество человек в группах: от 4 до 10.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: от 2500 руб. в месяц.

Преподаватель: Збираник Анжелика Петровна - педагог-хореограф, стаж преподавания 3 года.

Форма: эластичная одежда: девочкам предпочтительно гимнастический купальник с шортами, чешки; мальчикам - футболку и штаны, чешки.