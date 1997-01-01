Танец-игра в Семейном клубе "Шаги"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, Борисенко, ул. Марины Расковой, 2А
- +7 (914) 678-51-88
Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Информация
Описание: в программу занятий входит разминка, общая физическая подготовка, где дети делают упражнения на укрепление всех групп мышц, а также ритмика, упражнения на координацию, партерная пластика и элементарная акробатика. На уроках детям создаются условия для импровизации, что способствует развитию воображения. В ходе обучения проходит постановка танцев 2 раза в год.
Стоимость:
- 2000 рублей в месяц - 8 занятий, 350 рублей - одно занятие;
- 2700 рублей в месяц - 12 занятий, 400 рублей - однно занятие.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Хип-хоп в студии "Adrenalin"От 7 до 14 лет От 2100 до 2100 руб Частная
-
Уроки балета в школе "Lil Ballerine"От 2 до 10 лет Частная
-
Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"От 7 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Детская хореография в студии ДеревоОт 3 до 18 лет От 450 до 4000 руб Частная
-
Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 7 до 13 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
-
Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Акробатический рок-н-ролл в Федерации акробатического рок-н-роллаОт 6 до 18 лет От 1400 до 2000 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...