Танец-игра в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: в программу занятий входит разминка, общая физическая подготовка, где дети делают упражнения на укрепление всех групп мышц, а также ритмика, упражнения на координацию, партерная пластика и элементарная акробатика. На уроках детям создаются условия для импровизации, что способствует развитию воображения. В ходе обучения проходит постановка танцев 2 раза в год.

Стоимость:

2000 рублей в месяц - 8 занятий, 350 рублей - одно занятие;

2700 рублей в месяц - 12 занятий, 400 рублей - однно занятие.

Возраст: от 3 до 5 лет.

Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.