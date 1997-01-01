Хореография в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия помогут открыть и развить детские таланты, заложенные природой. Хореография очень полезна для детей, она стимулирует умственное и эмоциональное развитие.

Танец улучшает гибкость и тонус тела, развивает координацию и музыкальность. Он помогает в формировании хорошей осанки и равновесия. Танец как вид искусства, дает детям знания и опыт, полностью вовлекает их в движение, мышление и чувствование одновременно.

Занятия составляются с учетом возраста и физической подготовки.

Стоимость:

одно занятие - 300 рублей для групп до 7 лет и 350 рублей для групп от 7 лет и старше;

абонемент на 8 занятий - 2100 рублей для групп до 7 лет и 2500 рублей для групп от 7 лет и старше;

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 лет и старше.

Продолжительность: от 50 минут до 1 часа (в зависимости от возраста).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: София Владимировна Яшкина.