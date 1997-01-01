Хореография в Школе "Эврика"

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Адреса
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Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия помогут открыть и развить детские таланты, заложенные природой. Хореография очень полезна для детей, она стимулирует умственное и эмоциональное развитие.
Танец улучшает гибкость и тонус тела, развивает координацию и музыкальность. Он помогает в формировании хорошей осанки и равновесия. Танец как вид искусства, дает детям знания и опыт, полностью вовлекает их в движение, мышление и чувствование одновременно.
Занятия составляются с учетом возраста и физической подготовки.
Стоимость:
- одно занятие - 300 рублей для групп до 7 лет и 350 рублей для групп от 7 лет и старше;
- абонемент на 8 занятий - 2100 рублей для групп до 7 лет и 2500 рублей для групп от 7 лет и старше;
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 лет и старше.
Продолжительность: от 50 минут до 1 часа (в зависимости от возраста).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: София Владимировна Яшкина.
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