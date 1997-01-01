Театрально-хореографическая студия в школе "Театральное пространство"

Информация

Описание: В программе обучения:

- актерское мастерство

- постановка речи, сценическая речь

- ораторское искусство

- хореография, танцы, растяжка,

- подготовка к театральным постановкам

Возраст: от 4-х до 18-ти лет.

Частота занятий: Занятия проходят три раза в неделю, группы будут работать и утром, и после обеда.

Стоимость: 2500 руб. в месяц.

Преподаватели: Нартов Андрей Владимирович - руководитель.

Форма: приобретается самостоятельно.