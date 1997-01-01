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Театрально-хореографическая студия в школе "Театральное пространство"
Цена: 2500 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 8
- +7 (914) 687-28-17
- +7 (914) 320-54-74
Информация
Описание: В программе обучения:
- актерское мастерство
- постановка речи, сценическая речь
- ораторское искусство
- хореография, танцы, растяжка,
- подготовка к театральным постановкам
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Частота занятий: Занятия проходят три раза в неделю, группы будут работать и утром, и после обеда.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Преподаватели: Нартов Андрей Владимирович - руководитель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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