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Хореография в Студии "Beauty"
Цена: 1600 - 1600
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Сабанеева, 15А
- +7 (423) 248-44-45
Информация
Описание: В программе: хореография, гимнастика, акробатика, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 5-ти до 7-ми лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1600 руб. в месяц.
Преподаватели: Обшарина Светлана Геннадьевна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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