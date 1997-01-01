Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"

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Описание: Ребята учатся взаимодействовать с друг другом и педагогом в игровой форме.

В программе обучения:

- общая физическая подготовка;

- растяжка;

- акробатика;

- гимнастика;

- основы классической хореографии;

- основы современной хореографии, знакомство с танцевальными стилями;

- разучивание танцевальных элеменов, связок и номеров по методу от простого к сложному.

Программа подбирается исходя из возраста детей: самые младшие занимаются больше ритмикой, хореографией, растяжкой. Детям постарше дается программа посложнее.

Детская хореография развивает музыкальность, пластику, грацию и уверенность в себе.

Возраст: от 3-х до 13-ти лет, есть возрастное деление на группы.

Расписание занятий:

ChicaKids (3,5-5 лет): вторник, четверг: 17:00-18:00;

ChicaKids 2 (6-9 лет): понедельник, среда: 16:45-18:00;

ChildrenGo (10-13 лет): вторник, четверг: 18:00-19:00.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: разовое занятие - 400 руб., абонемент 2100 руб. в месяц, первое занятие бесплатно.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватели:

Зорина Ольга - ведет в группе ChicaKids (3,5-5 лет) - психолог, тренер, хореограф, опыт работы - более 5 лет;

Мацаева Анастасия - ChicaKids 2 (6-9 лет) - мастер спорта по художественной гимнастике, опыт работы - более 3 лет;

Златоусова Валерия - ChildrenGo (10-13 лет) - педагог, хореограф, опыт работы - более 5 лет.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.

Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.