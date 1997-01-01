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        Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"

        Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"

        Количество преподавателей: 3
        Танцы Акробатика
        Рейтинг: 8.3
        Цена: 2000 - 2000
        Возраст: 3 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
        • +7 (423) 272-61-56
        • +7 (914) 792-61-56
        Информация

        Описание: Ребята учатся взаимодействовать с друг другом и педагогом в игровой форме.
        В программе обучения:
        - общая физическая подготовка;
        - растяжка;
        - акробатика;
        - гимнастика;
        - основы классической хореографии;
        - основы современной хореографии, знакомство с танцевальными стилями;
        - разучивание танцевальных элеменов, связок и номеров по методу от простого к сложному.

        Программа подбирается исходя из возраста детей: самые младшие занимаются больше ритмикой, хореографией, растяжкой. Детям постарше дается программа посложнее.
        Детская хореография развивает музыкальность, пластику, грацию и уверенность в себе.

        Возраст: от 3-х до 13-ти лет, есть возрастное деление на группы.

        Расписание занятий: 

        ChicaKids (3,5-5 лет): вторник, четверг: 17:00-18:00;

        ChicaKids 2 (6-9 лет): понедельник, среда: 16:45-18:00;

        ChildrenGo (10-13 лет): вторник, четверг: 18:00-19:00.

        Продолжительность: 1 час.

        Стоимость: разовое занятие - 400 руб., абонемент 2100 руб. в месяц, первое занятие бесплатно.

        Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

        Преподаватели: 

        Зорина Ольга - ведет в группе ChicaKids (3,5-5 лет) - психолог, тренер, хореограф, опыт работы - более 5 лет;

        Мацаева Анастасия - ChicaKids 2 (6-9 лет) - мастер спорта по художественной гимнастике, опыт работы - более 3 лет;

        Златоусова Валерия - ChildrenGo (10-13 лет) - педагог, хореограф, опыт работы - более 5 лет.

        Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки. 

        Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.

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