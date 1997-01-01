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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"
Адреса
- +7 (423) 272-61-56
- +7 (914) 792-61-56
Информация
Описание: Ребята учатся взаимодействовать с друг другом и педагогом в игровой форме.
В программе обучения:
- общая физическая подготовка;
- растяжка;
- акробатика;
- гимнастика;
- основы классической хореографии;
- основы современной хореографии, знакомство с танцевальными стилями;
- разучивание танцевальных элеменов, связок и номеров по методу от простого к сложному.
Программа подбирается исходя из возраста детей: самые младшие занимаются больше ритмикой, хореографией, растяжкой. Детям постарше дается программа посложнее.
Детская хореография развивает музыкальность, пластику, грацию и уверенность в себе.
Возраст: от 3-х до 13-ти лет, есть возрастное деление на группы.
Расписание занятий:
ChicaKids (3,5-5 лет): вторник, четверг: 17:00-18:00;
ChicaKids 2 (6-9 лет): понедельник, среда: 16:45-18:00;
ChildrenGo (10-13 лет): вторник, четверг: 18:00-19:00.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: разовое занятие - 400 руб., абонемент 2100 руб. в месяц, первое занятие бесплатно.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватели:
Зорина Ольга - ведет в группе ChicaKids (3,5-5 лет) - психолог, тренер, хореограф, опыт работы - более 5 лет;
Мацаева Анастасия - ChicaKids 2 (6-9 лет) - мастер спорта по художественной гимнастике, опыт работы - более 3 лет;
Златоусова Валерия - ChildrenGo (10-13 лет) - педагог, хореограф, опыт работы - более 5 лет.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.
Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж 11 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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