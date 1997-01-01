Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Хореография в Творческой студии "Do-Do"
Цена: Цена не указана
Возраст: 2 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Баляева, ул. Луговая, 81а
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: хореография для детей - это, прежде всего, приобретение уверенности в себе в юном возрасте, а также развитие коммуникабельности. Для детей это игра, в процессе которой они учатся двигаться под музыку и овладевают основами танца.
Программа обучения включает:
- элементы акробатики,
- танцевальные движения под музыку,
- элементы народного танца,
- ритмопластику.
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возрастные группы:
- от 2 до 3 лет;
- от 4 до 5 лет.
Продолжительность: 45-50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
-
Хип-хоп в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в Cтудии "Альянс"От 4 до 18 лет От 3000 руб Частная
-
Эстрадный танец в Студии "Beauty"От 7 до 10 лет От 1600 до 1600 руб Частная
-
Творческая студия для детей "Империя детства"От 3 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"От 7 до 13 лет Частная
-
Locking в Танцевальной студии "D-motion"От 7 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Хореография в Образовательном центре "Afina Education"От 3 до 6 лет От 2500 руб Частная
-
Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи"От 3 до 14 лет От 3000 до 3700 руб Частная
-
Детская хореография в СмайликеОт 3 до 10 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы ТишинойОт 4 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...