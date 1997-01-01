Хореография в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: хореография для детей - это, прежде всего, приобретение уверенности в себе в юном возрасте, а также развитие коммуникабельности. Для детей это игра, в процессе которой они учатся двигаться под музыку и овладевают основами танца.

Программа обучения включает:

элементы акробатики,

танцевальные движения под музыку,

элементы народного танца,

ритмопластику.

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возрастные группы:

от 2 до 3 лет;

от 4 до 5 лет.

Продолжительность: 45-50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.