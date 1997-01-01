Шахматы в клубе "Бамбини"

Информация

Игра ориентирована на достижение результата и самосовершенствование. Без тренировок невозможно добиться эмоциональной устойчивости и самообладания. Как и в любом виде спорта, для победы нужен тактический и стратегический план.



Игра в шахматы развивает такие качества в ребенке как:

Логическое мышление,

Аналитические способности,

Усидчивость,

Выносливость,

Тренbрует мозг,

Эмоциональную выносливость.

Расписание: вторник / четверг, 17.00-18.00.

Возраст: с 5-ти лет.