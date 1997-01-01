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Шахматы в клубе "Бамбини"
Цена: До 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 , 3-й этаж
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Игра ориентирована на достижение результата и самосовершенствование. Без тренировок невозможно добиться эмоциональной устойчивости и самообладания. Как и в любом виде спорта, для победы нужен тактический и стратегический план.
Игра в шахматы развивает такие качества в ребенке как:
- Логическое мышление,
- Аналитические способности,
- Усидчивость,
- Выносливость,
- Тренbрует мозг,
- Эмоциональную выносливость.
Расписание: вторник / четверг, 17.00-18.00.
Возраст: с 5-ти лет.
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