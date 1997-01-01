Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"

        Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"

        Количество преподавателей: 3
        Тел: <i></i>
        Танцы Гимнастика
        Рейтинг: 8.3
        Цена: 350 - 2900
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать все Спрятать
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
        Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
        Информация

        Описание: Художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта, она состоит из сложных гимнастических, акробатических и танцевальных комбинаций, а также пластичных упражнений с предметами (скакалкой, обручем, лентой, мячом). Детская художественная гимнастика способствует гармоничному физическому развитию и развитию эстетическому.

        Во время занятий физические нагрузки сопровождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации движений, пластики. Гимнастика подарит ребенку красивую гордую осанку, хорошо слаженную фигуру, пластичные изящные движения. Кроме того, в художественной гимнастике дети обретают умение преподнести себя, а также уверенность в каждом жесте.

        Стоимость:

        • абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
        • абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
        • разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.

        Возрастные группы:

        • от 3 до 5 лет;
        • от 5 до 7 лет;
        • от 8 до 11 лет;
        • от 12 до 16 лет;
        • от 16 лет и старше.

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 16 человек.

        Форма: спортивная свободная одежда.

        Преподаватели: Валерия Гуцол, Полина Головцова, Анастасия Тукачева.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...