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Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"
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Описание: Художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта, она состоит из сложных гимнастических, акробатических и танцевальных комбинаций, а также пластичных упражнений с предметами (скакалкой, обручем, лентой, мячом). Детская художественная гимнастика способствует гармоничному физическому развитию и развитию эстетическому.
Во время занятий физические нагрузки сопровождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации движений, пластики. Гимнастика подарит ребенку красивую гордую осанку, хорошо слаженную фигуру, пластичные изящные движения. Кроме того, в художественной гимнастике дети обретают умение преподнести себя, а также уверенность в каждом жесте.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
- абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
- разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 16 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 16 человек.
Форма: спортивная свободная одежда.
Преподаватели: Валерия Гуцол, Полина Головцова, Анастасия Тукачева.
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