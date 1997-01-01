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Художественная гимнастика в Школе "Эврика"
Цена: 500 - 3000
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации движений и пластики.
Багодаря занятиям у девочек формируется красивая осанка и фигура, пластичные красивые движения. Кроме того, художественная гимнастика может стать хорошей базой для дальнейших занятий танцами.
Стоимость:
- 500 рублей - одно занятие;
- 2700 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 3000 рублей - абонемент на 12 занятий.
Возраст: от 4 лет и старше.
Продолжительность: от 50 минут до 1,5 часа (в зависимости от возраста).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Преподаватель: Анна Анатольевна Леоненко.
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