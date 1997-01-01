Художественная гимнастика в Школе "Эврика"

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Описание: художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов спорта. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации движений и пластики.

Багодаря занятиям у девочек формируется красивая осанка и фигура, пластичные красивые движения. Кроме того, художественная гимнастика может стать хорошей базой для дальнейших занятий танцами.

Стоимость:

500 рублей - одно занятие;

2700 рублей - абонемент на 8 занятий;

3000 рублей - абонемент на 12 занятий.

Возраст: от 4 лет и старше.

Продолжительность: от 50 минут до 1,5 часа (в зависимости от возраста).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Преподаватель: Анна Анатольевна Леоненко.