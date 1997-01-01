Художественная гимнастика в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

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Описание: Художественная гимнастика состоит из сложных комбинаций гимнастических, акробатических, танцевальных, пластичных упражнений с предметами (скакалка, обруч, лента, мячик), в сопровождении музыки. Детская художественная гимнастика способствует гармоничному физиологическому развитию, помогает развиваться эстетически.

Возраст: от 3-х лет и старше.

Расписание занятий: Дети делятся на группы:

От 3 до 5 лет: суббота, воскресенье с 10:00 до 11:00.

От 5 лет и старше: суббота, воскресенье с 11:00 до 13:00.

Продолжительность занятия: 1 -2 часа.

Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2500 рублей / месяц.

Количество человек в группе: 10 - 20 человек.

Преподаватели: Ашлапова Екатерина Ильинична.

Форма одежды: гимнастический купальник или шорты, майка; носочки.