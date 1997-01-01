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Художественная гимнастика в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Художественная гимнастика состоит из сложных комбинаций гимнастических, акробатических, танцевальных, пластичных упражнений с предметами (скакалка, обруч, лента, мячик), в сопровождении музыки. Детская художественная гимнастика способствует гармоничному физиологическому развитию, помогает развиваться эстетически.
Возраст: от 3-х лет и старше.
Расписание занятий: Дети делятся на группы:
От 3 до 5 лет: суббота, воскресенье с 10:00 до 11:00.
От 5 лет и старше: суббота, воскресенье с 11:00 до 13:00.
Продолжительность занятия: 1 -2 часа.
Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2500 рублей / месяц.
Количество человек в группе: 10 - 20 человек.
Преподаватели: Ашлапова Екатерина Ильинична.
Форма одежды: гимнастический купальник или шорты, майка; носочки.
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