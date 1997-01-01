Игра на баяне и аккордеоне в школе "Виртуозы"

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Описание: Баян и аккордеон-инструменты мобильные и в жанровом отношении: им подвластны и фуга Баха, и джазовые композиции, и русская пляска, и камерная музыка, и эстрадная миниатюра, фолк и рок. Ценнейшее качество аккордеона и баяна - управляемость звуком при помощи меха. Его глубокий, густой, "дышащий" звук может передать всю гамму чувств - от глубокой меланхолии, до неудержимого веселья. Благодаря игре на баяне или аккордеоне развиваются музыкальный слух, чувство ритма.

В курс обучения входят:

знакомство с устройством инструмента;

обучение правильной посадке и постановке рук;

развитие мелкой моторики;

обучение технике звукоизвлечения;

знакомство с азами нотной грамоты;

как подбирать музыку по слуху, разбирать выбранные произведения.

​Возраст: от 7 лет.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 700 руб. до 850 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватель: Максим Михайлович.

Форма: любая, свободная.