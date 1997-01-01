Игра на баяне и аккордеоне в школе "Виртуозы"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
Информация
Описание: Баян и аккордеон-инструменты мобильные и в жанровом отношении: им подвластны и фуга Баха, и джазовые композиции, и русская пляска, и камерная музыка, и эстрадная миниатюра, фолк и рок. Ценнейшее качество аккордеона и баяна - управляемость звуком при помощи меха. Его глубокий, густой, "дышащий" звук может передать всю гамму чувств - от глубокой меланхолии, до неудержимого веселья. Благодаря игре на баяне или аккордеоне развиваются музыкальный слух, чувство ритма.
В курс обучения входят:
- знакомство с устройством инструмента;
- обучение правильной посадке и постановке рук;
- развитие мелкой моторики;
- обучение технике звукоизвлечения;
- знакомство с азами нотной грамоты;
- как подбирать музыку по слуху, разбирать выбранные произведения.
Возраст: от 7 лет.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 700 руб. до 850 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).
Преподаватель: Максим Михайлович.
Форма: любая, свободная.
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