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        Игра на ударной установке в школе "Виртуозы"

        Игра на ударной установке в школе "Виртуозы"

        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 750 - 1100
        Возраст: 6 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
        • +7 (423) 274-69-24
        • +7 (984) 148-51-71
        Информация

        Описание: Обучение игре на барабанах развивает координацию движений, прививает отличное чувство ритма и возможность стать участником музыкальной группы. Игра на барабанах снимает стресс и благотворно воздействует на психику человека, и как следствие в целом на здоровье.

        Курс включает в себя обучение следующим навыкам:

        • постановка игрового аппарата и преодоление мышечного напряжения;
        • правильная координация рук и ног при игре за установкой;
        • обучение правильной посадке;
        • изучение нот и ритмов;
        • обучение импровизации;
        • знакомство с разными стилями игры -  фанк, поп, джаз, блюз.

        Есть курс обучения игре на этнических барабанах и джембе

        Дже́мбе — западноафриканский барабан в форме кубка с открытым узким низом и широким верхом, на который натягивается мембрана из кожи — чаще всего козьей. По форме относится к так называемым барабанам в форме кубка, по звукообразованию — к мембранофонам. Ранее неизвестный Западу, со времени своего «открытия» он обрёл огромную популярность.

        Играют на джембе двумя руками. Основных звука три: низкий удар (бас), высокий (тон) и шлепок-звонкий (слэп). Из-за того, что он открыт снизу, получается акустическая воронка, которая производит глубокий резонирующий низкий звук. Высота извлекаемого звука зависит от точки на мембране, по которой приходится удар.

        Считается, что джембе обладает тремя духами: духом дерева, духом животного и духом мастера, который создал этот барабан.

        Возраст: от 6 лет.

        Продолжительность занятия: 50 минут.

        Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

        Преподаватель: Александр Александрович, Ионас Ионасович.

        Форма: любая, свободная.

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