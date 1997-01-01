Игровой английский кружок «Learn and play» в Семейном клубе "Family"

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Описание: занятия посторены таким образом, что ребенок получает максимум знаний и при этом не успевает утомиться. Каждое занятие проходит в игровой форме с танцами, песенками, стишками на английском языке. На каждом уроке происходит живое общение мезжу ребятами и преподавателем, у каждого ребенка есть возможность для самовыражения. Дети не только учат язык, но и учатся общаться и взаимодействовать.

Обучение помогает пополнить активный и пассивный словарный запас ребенка на английском языке, чтобы заложить базу для изучения грамматики в дальнейшем в школе.

Стоимость:

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 3 до 6 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.