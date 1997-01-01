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Игровой английский кружок «Learn and play» в Семейном клубе "Family"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1
- +7 (902) 557-79-00
- +7 (914) 650-48-23
Информация
Описание: занятия посторены таким образом, что ребенок получает максимум знаний и при этом не успевает утомиться. Каждое занятие проходит в игровой форме с танцами, песенками, стишками на английском языке. На каждом уроке происходит живое общение мезжу ребятами и преподавателем, у каждого ребенка есть возможность для самовыражения. Дети не только учат язык, но и учатся общаться и взаимодействовать.
Обучение помогает пополнить активный и пассивный словарный запас ребенка на английском языке, чтобы заложить базу для изучения грамматики в дальнейшем в школе.
Стоимость:
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 3 до 6 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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