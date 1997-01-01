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Индивидуальные занятия английским в Полиглотики
Цена: 1000 - 1000
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-04-24
- +7 (951) 000-05-05
Информация
Один их форматов обучения в языковом центре - индивидуальные занятия иностранным языком – эффективный способ освоения английского языка с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. Идеальный вариант, чтобы в короткие сроки научиться использовать английский язык в рамках поставленных задач.
Хороший вариант:
- Если необходимо подобрать индивидуальное расписание для занятий;
- Если нужна специальная программа для конкретных целей;
- Когда нужно быстро «подтянуть» английский в школе или для групповых занятий.
Возраст: 6-16 лет.
Продолжительность занятия: 60мин.
Частота занятий: 1-3 раза в неделю.
Стоимость одного занятия: 1000 руб.
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