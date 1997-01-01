Индивидуальные занятия английским в Полиглотики

Информация

Один их форматов обучения в языковом центре - индивидуальные занятия иностранным языком – эффективный способ освоения английского языка с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. Идеальный вариант, чтобы в короткие сроки научиться использовать английский язык в рамках поставленных задач.

Хороший вариант:

Если необходимо подобрать индивидуальное расписание для занятий;

Если нужна специальная программа для конкретных целей;

Когда нужно быстро «подтянуть» английский в школе или для групповых занятий.

Возраст: 6-16 лет.

Продолжительность занятия: 60мин.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю.

Стоимость одного занятия: 1000 руб.