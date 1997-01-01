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Иностранные языки в New Language Studio
Адреса
- +7 (914) 665-68-08
Информация
Описание: занятия построены на программах, в основе которых лежит коммуникативная методика ESL, доказавшая эффективность во всем мире. Результатом обучения по этой методике являются люди, способные думать, говорить по-английски и понимать иностранную речь.
Занятия для малышей проходят в игровом формате с песнями, танцами, творческими заданиями. Занятия для ребят постарше направленны на перспективы дальнейшего образования. Обучение поможет ребятам добиться отличных результатов владения английским языком, что повысит успеваемость в школе, а также пригодится для успешного будущего.
Студия проводит обучение по:
- Английскому языку;
- Китайскому языку;
- Французскому языку.
Помимо групповых возможны индивидуальные занятия.
Стоимость:
- 3300 рублей - абонемент на 8 занятий для младших групп;
- 3600 рублей - абонемент на 8 занятий для подростковых групп.
Возраст: от 4 лет и старше (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность:
- 1 час - для младших групп;
- 1 час 20 минут - для подростковых групп.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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