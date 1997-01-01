Иностранные языки в New Language Studio

Информация

Описание: занятия построены на программах, в основе которых лежит коммуникативная методика ESL, доказавшая эффективность во всем мире. Результатом обучения по этой методике являются люди, способные думать, говорить по-английски и понимать иностранную речь.

Занятия для малышей проходят в игровом формате с песнями, танцами, творческими заданиями. Занятия для ребят постарше направленны на перспективы дальнейшего образования. Обучение поможет ребятам добиться отличных результатов владения английским языком, что повысит успеваемость в школе, а также пригодится для успешного будущего.

Студия проводит обучение по:

Английскому языку;

Китайскому языку;

Французскому языку.

Помимо групповых возможны индивидуальные занятия.

Стоимость:

3300 рублей - абонемент на 8 занятий для младших групп;

3600 рублей - абонемент на 8 занятий для подростковых групп.

Возраст: от 4 лет и старше (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность:

1 час - для младших групп;

1 час 20 минут - для подростковых групп.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.