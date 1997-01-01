Инста-блогинг в Школе Телевидения

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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях по инста-блогингу ребята узнают, как создать интересный для подписчиков профиль, учитывая все особенности платформы, а также научатся применять методы раскрутки видеоблога.
В программе обучения:
- знакомство с социальной сетью;
- контент;
- модный Look;
- фотонаполнение;
- сервисы для работы в социальной сети;
- продвижение.
Чему научатся ребята:
- профессионально формировать содержание профиля;
- публиковать фото и видео-материал, соответствующий идейному замыслу аккаунта;
- публиковать фотографии, которые вызывают положительные эмоции, запоминаются и набирают много лайков;
- выбирать хэштеги миллионники, наращивать подписчиков и выходить в топ рейтинга.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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