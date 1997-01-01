Инста-блогинг в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях по инста-блогингу ребята узнают, как создать интересный для подписчиков профиль, учитывая все особенности платформы, а также научатся применять методы раскрутки видеоблога.

В программе обучения:

знакомство с социальной сетью;

контент;

модный Look;

фотонаполнение;

сервисы для работы в социальной сети;

продвижение.

Чему научатся ребята:

профессионально формировать содержание профиля;

публиковать фото и видео-материал, соответствующий идейному замыслу аккаунта;

публиковать фотографии, которые вызывают положительные эмоции, запоминаются и набирают много лайков;

выбирать хэштеги миллионники, наращивать подписчиков и выходить в топ рейтинга.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.