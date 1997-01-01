Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Инструментальный ансамбль в школе "Виртуозы"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
-
Вокальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
-
Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 3 до 18 лет От 450 руб Частная
-
Игра на этнических барабанах Джембе и Дарбука в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
-
Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 7 до 18 лет От 450 руб Частная
-
Ансамбль баянистов "Радуга" во Дворце детского творчестваОт 7 до 17 лет Государственная
-
Кружок "Русская музыка" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Фольклорный кружок "Хоровод" в клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Саксофон-флейта во Дворце детского творчестваОт 7 до 12 лет Государственная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Музыка в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 7 лет От 600 до 2400 руб Частная
Загрузка комментариев...