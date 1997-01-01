Интенсивное развитие в Детском развивающем центре "Росток"

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Описание: занятия представляют собой разноплановый комплекс с учёбой, играми и общением детей.

В свободное время дети все вместе играют, старшие учатся присматривать за младшими, помогают им, а младшие, наблюдая за старшими, учатся играть и разговаривать.

Для умственных занятий дети делятся на группы. Музыка и хореография проходят совместно, так как все вместе ребята готовятся к праздникам, на которых проходят выступления для себя и родителей.

Каждый день дети занимаются творчеством, в течение пяти дней они успевают рисовать, лепить, делать поделки и аппликации. Кроме того, один раз в неделю проходит занятие "Союзмультфильм", где дети смотрят Советские мультики, а затем обсуждают его все вместе и делают какую-то творческую работу.

Стоимость: 15000 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 3 до 4 лет;

от 4 до 5 лет;

от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 4 часа ( с 9:00 до 13:00).

Частота занятий: 5 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.