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Испанский язык в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: занятия проводятся по уникальной методике, позволяющей быстро заговорить на испанском языке. Дети не просто учат язык, они погружаются в мир испанского языка и культуры, активное общение на занятиях побуждает детей говорить на испанском. Программа включает все необходимые аспекты изучения испанского языка: грамматика, письмо, чтение, аудирование и разговорная практика.
Обучение проходит в игровой форме, большое внимание уделяется коммуникативной части. С самых первых занятий дети многократно повторяют новые для них слова в различных ситуациях, учатся самостоятельно строить фразы, увеличивают словарный запас. Дети учат испанские стихотворения, песенки, скороговорки и считалочки, играют в национальные игры, выполняют творческие задания, рисуют и поют. Младшие школьники изучают грамматику, обучаются чтению и письму.
Занятия проводят русскоязычные преподаватели и лингвисты-носители языка, у которых есть опыт работы с детьми. Все они отлично владеют обучающей методикой для детей и свободно общаются на иностранном языке.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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