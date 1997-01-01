Испанский язык в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: занятия проводятся по уникальной методике, позволяющей быстро заговорить на испанском языке. Дети не просто учат язык, они погружаются в мир испанского языка и культуры, активное общение на занятиях побуждает детей говорить на испанском. Программа включает все необходимые аспекты изучения испанского языка: грамматика, письмо, чтение, аудирование и разговорная практика.

Обучение проходит в игровой форме, большое внимание уделяется коммуникативной части. С самых первых занятий дети многократно повторяют новые для них слова в различных ситуациях, учатся самостоятельно строить фразы, увеличивают словарный запас. Дети учат испанские стихотворения, песенки, скороговорки и считалочки, играют в национальные игры, выполняют творческие задания, рисуют и поют. Младшие школьники изучают грамматику, обучаются чтению и письму.

Занятия проводят русскоязычные преподаватели и лингвисты-носители языка, у которых есть опыт работы с детьми. Все они отлично владеют обучающей методикой для детей и свободно общаются на иностранном языке.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 1 года до 12 лет. Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.