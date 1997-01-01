Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Испанский язык в Учебном центре "Imperial"
Цена: От 500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 20
- +7 (423) 273-75-20
Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 273-75-20
Информация
Описание: на занятиях используется коммуникативный подход в обучении, то есть внимание направлено на говорение и приобретение, а также улучшение навыков аудирования. Вся теория отрабатывается на практике, материал подается максимально просто.
Во время обучения дети много практикуются и погружаются в ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни.
Также проводятся индивидуальные занятия, график которых строится индивидуально.
Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные категории:
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- от 10 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 3-4 человека.
-
Французский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
-
Английский язык в "Jane`s School"От 5 до 18 лет От 2800 до 3150 руб Частная
-
Французский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в Семейном клубе "Шаги"От 3 до 10 лет От 500 до 3200 руб Частная
-
Английский язык в клубе "School+"От 6 до 11 лет От 280 до 6160 руб Частная
-
Английский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Французский язык в "Альянс Франсез"От 4 до 18 лет От 3100 до 4600 руб Частная
-
Английский язык в Учебном центре "Imperial"От 5 до 16 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в языковом клубе "United Club"От 4 до 17 лет От 2800 до 3600 руб Частная
-
Английский язык в школе Vladivostok Education GroupОт 4 до 17 лет От 6480 до 8640 руб Частная
Загрузка комментариев...