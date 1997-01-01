Испанский язык в Учебном центре "Imperial"

Информация

Описание: на занятиях используется коммуникативный подход в обучении, то есть внимание направлено на говорение и приобретение, а также улучшение навыков аудирования. Вся теория отрабатывается на практике, материал подается максимально просто.

Во время обучения дети много практикуются и погружаются в ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни.

Также проводятся индивидуальные занятия, график которых строится индивидуально.

Стоимость: 500 рублей за занятие. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные категории:

от 3 до 6 лет;

от 6 до 10 лет;

от 10 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 3-4 человека.