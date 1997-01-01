Испанский язык в Языковой школе Habla-bla

Информация

Описание: обучение проходит в интерактивной игровой форме, на занятиях дети разыгрывают диалоги, ставят сценки и общаются на испанском языке на разные темы. В игровой форме также ребята усваивают грамматику, учатся правильно читать и писать по-испански, а также учатся без проблем понимать разговорную испанскую речь на слух.

Помимо достижения начального уровня владения языка, дети и подростки смогут развить свои коммуникативные качества через увлекательные игры, развивающие мультфильмы, видео и книги, с помощью которых испанский язык будет усваиваться легко и с удовольствием.

Чем полезно изучение испанского языка для ребенка:

развитием коммуникативных качеств;

выработкой четкой артикуляции;

развитию памяти;

расширению кругозора и открытию интереса к богатой культуре Испании и Латинской Америки;

способностью легче изучать другие языки в дальнейшем, особенно романские;

развитию музыкального слуха и воспитанию интереса к творчеству.

Все материалы для обучения предоставляются бесплатно. Есть возможность индивидуального обучения.

Стоимость:

5520 рублей в месяц (8 занятий) при занятиях 2 раза в неделю, разовое - 750 рублей;

4400 рублей в месяц (4 занятия) при занятиях 1 раз в неделю, разовое - 1100 рублей.

Возраст: от 9 до 15 лет.

Продолжительность:

1 час 30 минут при занятиях 2 раза в неделю;

2 часа при занятиях 1 раз в неделю.

Частота занятий: 2 раза в неделю по будням или 1 раз в неделю по выходным.

Количество человек вг руппе: от 3 до 6 человек.