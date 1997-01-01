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Испанский язык в Языковой школе Habla-bla
Адреса
- +7 (914) 679-27-13
Информация
Описание: обучение проходит в интерактивной игровой форме, на занятиях дети разыгрывают диалоги, ставят сценки и общаются на испанском языке на разные темы. В игровой форме также ребята усваивают грамматику, учатся правильно читать и писать по-испански, а также учатся без проблем понимать разговорную испанскую речь на слух.
Помимо достижения начального уровня владения языка, дети и подростки смогут развить свои коммуникативные качества через увлекательные игры, развивающие мультфильмы, видео и книги, с помощью которых испанский язык будет усваиваться легко и с удовольствием.
Чем полезно изучение испанского языка для ребенка:
- развитием коммуникативных качеств;
- выработкой четкой артикуляции;
- развитию памяти;
- расширению кругозора и открытию интереса к богатой культуре Испании и Латинской Америки;
- способностью легче изучать другие языки в дальнейшем, особенно романские;
- развитию музыкального слуха и воспитанию интереса к творчеству.
Все материалы для обучения предоставляются бесплатно. Есть возможность индивидуального обучения.
Стоимость:
- 5520 рублей в месяц (8 занятий) при занятиях 2 раза в неделю, разовое - 750 рублей;
- 4400 рублей в месяц (4 занятия) при занятиях 1 раз в неделю, разовое - 1100 рублей.
Возраст: от 9 до 15 лет.
Продолжительность:
- 1 час 30 минут при занятиях 2 раза в неделю;
- 2 часа при занятиях 1 раз в неделю.
Частота занятий: 2 раза в неделю по будням или 1 раз в неделю по выходным.
Количество человек вг руппе: от 3 до 6 человек.
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