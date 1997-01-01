Историко-бытовой танец в ДМФ "Варяг"

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Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Сафонова, 39
- +7 (423) 263-23-31
Информация
Возраст обущающихся: от 10 лет.
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Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2300 до 2300 руб Частная
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Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"От 7 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
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Танцы для детей в студии "Brilliant's"От 4 до 15 лет От 1800 до 5500 руб Частная
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Брейк данс в Детском центре "Фристайл"От 7 до 18 лет От 1800 до 1800 руб Частная
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Театрально-хореографическая студия в школе "Театральное пространство"От 4 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Хореография в Образовательном центре "Afina Education"От 3 до 6 лет От 2500 руб Частная
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Хореография в Студии "Beauty"От 5 до 7 лет От 1600 до 1600 руб Частная
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Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы ТишинойОт 4 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Cовременные танцы в Школе "Diva-dance"От 12 до 16 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Детская хореография в Студии "Tequila Jazz"От 4 до 6 лет От 1500 до 1500 руб Частная
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