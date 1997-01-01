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История для сдачи ЕГЭ в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: программа обучения направлена на успешную сдачу ЕГЭ по истории, методика помогает запоминать даты, ориентироваться в эпохах и их событиях. На занятиях ребята учатся правильно решать задания первой и второй частей тестирования, вырабатывают стратегии выполнения задач.
Что включено в обучение:
- детальное освещение каждого исторического периода;
- применение карт, таблиц и прочих пособий, повышающих наглядность;
- обучение способам анализа исторических источников;
- углубленное изучение истории России;
- обучение правилам написания эссе.
Стоимость: 4750 рублей в месяц.
Возраст: от 17 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Александра Садовникова.
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