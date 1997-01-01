История для сдачи ЕГЭ в образовательном центре "Юниум"

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Описание: программа обучения направлена на успешную сдачу ЕГЭ по истории, методика помогает запоминать даты, ориентироваться в эпохах и их событиях. На занятиях ребята учатся правильно решать задания первой и второй частей тестирования, вырабатывают стратегии выполнения задач.

Что включено в обучение:

детальное освещение каждого исторического периода;

применение карт, таблиц и прочих пособий, повышающих наглядность;

обучение способам анализа исторических источников;

углубленное изучение истории России;

обучение правилам написания эссе.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Александра Садовникова.