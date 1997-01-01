История и военная песня в ДМФ "Варяг"

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Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Сафонова, 39
- +7 (423) 263-23-31
Информация
Возраст обущающихся: от 10 лет.
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Обучение вокалу в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 500 до 1100 руб Частная
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Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 3 до 18 лет От 450 руб Частная
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Теория музыки и сольфеджио в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
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Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»От 3 до 18 лет От 335 до 4200 руб Частная
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Шахматы в клубе "Бамбини"От 4 до 18 лет До 2500 руб Частная
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Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная литература во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
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Обучение игре на скрипке в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
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Фортепиано во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
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Ансамбль "Веснушки" в детском клубе им. НейбутаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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