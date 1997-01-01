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ИЗО-лепка в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 1400
Возраст: 7 - 9 лет
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Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
Информация
Описание: программа включает в себя работу с пластическими материалами: глиной, пластилином, тестом. На занятиях дети создают композиции из природных материалов, обучаются разным техникам рисования. Работа с глиной и натуральными материалами интересна, результативна, проста и увлекательна как для маленьких детей, так и для более взрослых, начиная с приготовления глины к работе и заканчивая росписью поделок. Методы и приёмы подобраны в соответствии c возрастными возможностями и особенностями каждого ребенка.
Стоимость: 1400 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 7 до 9 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Скоробогатская Ольга Евгеньевна.
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