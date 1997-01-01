Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО студия "Палитра" в детском клубе им Суханова
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, ул. Суханова, 6Б
- +7 (423) 240-11-74
Информация
Описание: В программе: изобразительное искусство, живопись.
Возраст: от 5-ти до 15-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Осотова Татьяна Васильевна - руководитель.
-
Школа живописи в Речевом центре "Логопед"От 7 до 13 лет До 2000 руб Частная
-
Изостудия "Вдохновение" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки рисования в изостудии "Абрис"От 4 до 15 лет От 400 до 400 руб Частная
-
Кружок рисования "Радуга творчества" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 2 лет До 1200 руб Частная
-
Уроки рисования в Студии живописи "Звезды индиго"От 4 до 8 лет Частная
-
Уроки рисования и творческие занятия в Художественной студии "Семицветик"От 2 до 8 лет Частная
-
Рисование в школе развития «Солнечный остров»От 4 до 18 лет От 1000 руб Частная
-
ИЗО в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 350 до 2500 руб Частная
-
ИЗО в детском клубе "Ровесник"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...