ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с основами живописи, узнают, что такое натюрморт, пейзаж, портрет, а также учатся рисовать в этих жанрах, используя различные техники рисования.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).

Преподаватели: Соловцова Маргарита Николаевна.