Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Луговая, ул. Громова, 12 , 2-й этаж
- +7 (423) 263-68-40
Информация
Описание: на занятиях дети знакомятся с основами живописи, узнают, что такое натюрморт, пейзаж, портрет, а также учатся рисовать в этих жанрах, используя различные техники рисования.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).
Преподаватели: Соловцова Маргарита Николаевна.
-
Арт-терапия в Детском центре "Фристайл"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
-
Кружок ИЗО "Кисточка" в Центре «Пифагорка»От 4 до 8 лет От 2560 руб Частная
-
Живопись в Центре "Piramida"От 5 до 18 лет От 250 до 3000 руб Частная
-
Изостудия "Вдохновение" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 350 до 2500 руб Частная
-
Рисование в Детском центре "Фристайл"От 7 до 16 лет От 1800 до 1800 руб Частная
-
Кружок «ИЗО» в клубе им. КудаковскогоОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Школа живописи в Речевом центре "Логопед"От 7 до 13 лет До 2000 руб Частная
-
Уроки рисования и творческие занятия в Художественной студии "Семицветик"От 2 до 8 лет Частная
-
Художественный кружок "Счастливое детство" в ЦДТ Фрунзенского районаОт 5 до 11 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...