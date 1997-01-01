Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО-студия в школе "Archi"
Цена: 450 - 3200
Возраст: 4 - 10 лет
Отзывов: 1
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 8Г
Владивосток, Центр, ул. Пушкинская, 8 , подъезд №3
Информация
Описание: на занятиях дети учатся красиво рисовать, лепить, конструировать, декорировать, строить, создавать эскизы, планы, подачи, макеты и проекты. Также они осваивают базовые приемы работы с различными материалами и все многообразие техник. Обучение служит хорошей подготовкой к переходу в группы углубленного изучения - художественный класс, дизайн и декор, архитектура, скульптура.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет.
Стоимость:
- для групп 4-5 лет и 6-7 лет - 3200 рублей в месяц (если 2 р/нед.), 1600 рублей в месяц (если 1 р/нед.), 450 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе;
- для группы 8-10 лет - 2800 рублей в месяц (1р/нед.), 800 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе.
Продолжительность:
- для группы 4-5 лет - 1 час;
- для группы 6-7 лет - 45 минут;
- для группы 8-10 лет - 2 часа (1 раз в неделю в выходной).
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Воложанинова Виктория Владимировна.
-
ИЗО-лепка в Детском клубе "Ай да Я"От 7 до 9 лет До 1400 руб Частная
-
Подготовка к художественной школе в Творческой студии "Do-Do"От 9 до 11 лет Частная
-
Изо-студия в клубе "Бамбини"От 4 до 9 лет От 800 до 2000 руб Частная
-
Кружок "Лучик" в клубе "Алые паруса"От 5 до 18 лет От 350 до 350 руб Государственная
-
ИЗО в детском клубе "Ровесник"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Государственная
-
Уроки рисования в Студии живописи "Звезды индиго"От 4 до 8 лет Частная
-
ИЗО-студия в Центре "Чайка"От 4 до 14 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"От 3 до 18 лет Государственная
-
Изостудия "Вдохновение" в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...