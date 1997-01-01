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        ИЗО-студия в школе "Archi"

        ИЗО-студия в школе "Archi"

        Тел: +7 (953) 228-11-50
        Лепка Изобразительное искусство
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 450 - 3200
        Возраст: 4 - 10 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 8Г
        Владивосток, Центр, ул. Пушкинская, 8 , подъезд №3
        Информация

        Описание: на занятиях дети учатся красиво рисовать, лепить, конструировать, декорировать, строить, создавать эскизы, планы, подачи, макеты и проекты. Также они осваивают базовые приемы работы с различными материалами и все многообразие техник. Обучение служит хорошей подготовкой к переходу в группы углубленного изучения - художественный класс, дизайн и декор, архитектура, скульптура.

        Возрастные группы:

        • от 4 до 5 лет;
        • от 6 до 7 лет;
        • от 8 до 10 лет.

        Стоимость:

        • для групп 4-5 лет  и 6-7 лет - 3200 рублей в месяц (если 2 р/нед.), 1600 рублей в месяц (если 1 р/нед.), 450 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе;
        • для группы 8-10 лет - 2800 рублей в месяц (1р/нед.), 800 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе.

        Продолжительность:

        • для группы 4-5 лет - 1 час;
        • для группы 6-7 лет - 45 минут;
        • для группы 8-10 лет - 2 часа (1 раз в неделю в выходной).

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Преподаватель: Воложанинова Виктория Владимировна.

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