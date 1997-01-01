ИЗО-студия в школе "Archi"

Информация

Описание: на занятиях дети учатся красиво рисовать, лепить, конструировать, декорировать, строить, создавать эскизы, планы, подачи, макеты и проекты. Также они осваивают базовые приемы работы с различными материалами и все многообразие техник. Обучение служит хорошей подготовкой к переходу в группы углубленного изучения - художественный класс, дизайн и декор, архитектура, скульптура.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 6 до 7 лет;

от 8 до 10 лет.

Стоимость:

для групп 4-5 лет и 6-7 лет - 3200 рублей в месяц (если 2 р/нед.), 1600 рублей в месяц (если 1 р/нед.), 450 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе;

для группы 8-10 лет - 2800 рублей в месяц (1р/нед.), 800 рублей - разовое занятие при наличии свободных мест в группе.

Продолжительность:

для группы 4-5 лет - 1 час;

для группы 6-7 лет - 45 минут;

для группы 8-10 лет - 2 часа (1 раз в неделю в выходной).

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Воложанинова Виктория Владимировна.