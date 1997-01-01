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Изо-студия в клубе "Бамбини"
Цена: 800 - 2000
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 , 3-й этаж
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: дети видят окружающий мир совсем не так, как взрослые. Для них он красочнее, интереснее, богаче, таинственнее и прекраснее. Как яркие бусинки на нитку, собирает ребенок свои впечатления, открытия и эмоции в шкатулку жизни.
Занятия рисованием развивают у ребенка усидчивость, мелкую моторику, глазомер и ловкость, чувство цвета, понятия о перспективе и навыки композиции. В изо-студии ребенка научат рисовать свои эмоции и впечатления, научат видеть прекрасное и дарить его людям.
Стоимость: абонемент на месяц - 2000 рублей, разовое занятие - 800 рублей.
Возраст: от 4 до 9 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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