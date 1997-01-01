Изо-студия в клубе "Бамбини"

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Описание: дети видят окружающий мир совсем не так, как взрослые. Для них он красочнее, интереснее, богаче, таинственнее и прекраснее. Как яркие бусинки на нитку, собирает ребенок свои впечатления, открытия и эмоции в шкатулку жизни.

Занятия рисованием развивают у ребенка усидчивость, мелкую моторику, глазомер и ловкость, чувство цвета, понятия о перспективе и навыки композиции. В изо-студии ребенка научат рисовать свои эмоции и впечатления, научат видеть прекрасное и дарить его людям.

Стоимость: абонемент на месяц - 2000 рублей, разовое занятие - 800 рублей.

Возраст: от 4 до 9 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.