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ИЗО студия в детском клубе "Звездочка"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
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Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 50
- +7 (423) 244-12-68 , клуб
- +7 (914) 968-25-09 , педагог-организатор
Информация
Описание: В программе: изобразительное искусство, живопись.
Возраст: от 5-ти до 15-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Бершатская Александра Викторовна - руководитель, Вдовин Дмитрий Александрович - руководитель.
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