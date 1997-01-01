ИЗО в Детском центре "Mars Kids Club"

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Описание: занятия по рисованию решают определенные задачи в развитии ребенка и позволяют ребенку гармонично развивать свой мозг.

Чем полезны занятия:

развивается мелкая моторика, что напрямую влияет на речь ребенка;

ребенок учится правильно ставить руку и укрепляет ее, это важно для формирования почерка ребенка;

тренируется память;

развивается усидчивость, собранность, трудолюбие;

развивается пространственное воображение;

формируется аналитическое мышление;

ребенок проявляет свою индивидуальность.

Занятия проводит художник-иллюстратор.

Стоимость:

400 рублей - одно занятие;

1300 рублей - абонемент на 4 занятия;

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

4400 рублей - абонемент на 12 занятий;

5800 рублей - абонемент на 16 занятий.

Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.