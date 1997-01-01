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ИЗО в Детском центре "Mars Kids Club"
Цена: 400 - 5800
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2б
- +7 (423) 274-55-44
- +7 (914) 704-55-44
- +7 (984) 195-32-25
Информация
Описание: занятия по рисованию решают определенные задачи в развитии ребенка и позволяют ребенку гармонично развивать свой мозг.
Чем полезны занятия:
- развивается мелкая моторика, что напрямую влияет на речь ребенка;
- ребенок учится правильно ставить руку и укрепляет ее, это важно для формирования почерка ребенка;
- тренируется память;
- развивается усидчивость, собранность, трудолюбие;
- развивается пространственное воображение;
- формируется аналитическое мышление;
- ребенок проявляет свою индивидуальность.
Занятия проводит художник-иллюстратор.
Стоимость:
- 400 рублей - одно занятие;
- 1300 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 4400 рублей - абонемент на 12 занятий;
- 5800 рублей - абонемент на 16 занятий.
Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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