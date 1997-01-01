ИЗО в Детском клубе им. Карбышева

Информация

Описание: занятия живописью помогают ребенку развить фантазию, направить свою энергию в творчество, открыть в себе таланты. Кроме того при рисовании хорошо развивается мелкая моторика рук, чблагодаря чему ребенок становится умнее и сообразительнее, а также развивает речь.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Кырова Светлана Васильевна.