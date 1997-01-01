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ИЗО в Детском клубе им. Карбышева
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 44
- +7 (423) 234-78-11
- +7 (924) 232-97-29
Информация
Описание: занятия живописью помогают ребенку развить фантазию, направить свою энергию в творчество, открыть в себе таланты. Кроме того при рисовании хорошо развивается мелкая моторика рук, чблагодаря чему ребенок становится умнее и сообразительнее, а также развивает речь.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Кырова Светлана Васильевна.
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