Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
ИЗО в Клубе "Первореченец"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, ул. Днепровская, 30 , Цокольный этаж, отдельный вход
- +7 (423) 236-32-85
Информация
Описание: В программе: рисование, живопись.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Залюбовская Наталья Павловна - руководитель.
-
ИЗО-студия в школе "Archi"От 4 до 10 лет От 450 до 3200 руб Частная
-
Рисование в клубе FriendsОт 4 до 10 лет От 250 до 500 руб Частная
-
Веселый каллиграф во Дворце детского творчестваОт 7 до 9 лет Государственная
-
ИЗО в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 2000 руб Государственная
-
ИЗО в Детском центре "Mars Kids Club"От 3 до 18 лет От 400 до 5800 руб Частная
-
Кружок "Лучик" в клубе "Алые паруса"От 5 до 18 лет От 350 до 350 руб Государственная
-
Рисование в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 3600 руб Частная
-
Рисование в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
ИЗО в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Рисование в Художественной студии "Дар"От 5 до 8 лет От 1600 руб Частная
Загрузка комментариев...