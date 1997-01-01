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ИЗО в детском клубе "Ровесник"
Адреса
- +7 (423) 291-75-50
- +7 (423) 225-49-53
Информация
Описание: на занятиях через живопись ребенок познает окружающий мир. Он учится работать карандашом и кистью, благодаря чему очень хорошо развивается мелкая моторика рук. Развитие мелкой моторики рук делает ребенка умнее и сообразительнее, помогает развивитию речи.
Кроме того, рисование стимулирует развитие всех психических процессов: внимания, памяти, воображения. Через рисование ребенок самовыражается, выражает свои эмоции и чувства в рисунке, что способствует развитию личности.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Голубкова Лариса Игоревна - педагог дополнительного образования, имеет высшее образование и стаж работы более 20 лет.
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